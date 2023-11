Haferflocken: So viel nahm Patricia Blanco bei Promi BB ab!

Patricia Blanco (52) hat sich rund eine Woche nur von Haferflocken ernährt! Die Tochter von Roberto Blanco (86) hauste in den vergangenen sieben Tagen gemeinsam mit Iris Klein (56), Paulina Ljubas (26) und Co. in dem berühmt-berüchtigten TV-Container bei Promi Big Brother. Dort bekam sie vor ihrem Exit am Samstag vom großen Bruder Tag für Tag nichts als Wasser und Haferflocken aufgetischt. Aber wie viele Kilos sind Patricia durch die Haferflocken-Diät eigentlich gepurzelt? Promiflash hat bei ihr nachgehakt...

Im Gespräch mit Promiflash betont Patricia jetzt, dass sie sich nach ihrem Rauswurf zwar noch nicht gewogen habe – allerdings merke sie, dass sie abgenommen habe. "Genau weiß ich es nicht. Aber bestimmt ein, zwei Kilo", betont die 52-Jährige nämlich. Für sie sei die Ernährung im Container eine Art "Detox-Programm" gewesen. Allerdings könne sie jetzt erst einmal keine Haferflocken mehr sehen.

Trotzdem sei Patricia von dem Einfallsreichtum ihrer Mitbewohner in Sachen Ernährung ganz fasziniert gewesen! "Wir haben die ja in allen Variationen zu uns genommen", ruft sie sich in Erinnerung und fügt hinzu: "Das war echt hochinteressant, was man aus Haferflocken alles machen kann."

