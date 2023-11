Krise? Molly-Mae Hague zeigt sich ohne ihren Verlobungsring

Herrscht etwa dicke Luft? Molly-Mae Hague (24) und Tommy Fury lernten sich im Sommer 2019 bei der britischen Version von Love Island kennen und lieben. Seither schienen die beiden im absoluten Glück zu schwelgen. Nachdem Töchterchen Bambi ihre Liebe Anfang des Jahres perfekt gemacht hatte, wagte das Paar vor wenigen Monaten den nächsten Schritt. Die beiden TV-Bekanntheiten verlobten sich. Doch kriselt es nun etwa schon zwischen ihnen? Molly zeigt sich im Netz ohne ihren Klunker...

In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin einen Schnappschuss mit ihrer kleinen Tochter. Auf diesem sitzen sie gemeinsam in einer winterlichen Kulisse. Die 24-Jährige wirkt sichtlich ausgelassen, während sie ihren Spross an sich kuschelt. Doch ein Detail fällt besonders ins Auge – und zwar Molly-Maes nackter Ringfinger. Von ihrem rund 690.000 Euro teuren Verlobungsring fehlt jede Spur. Ob nun wirklich dicke Luft zwischen der Britin und ihrem Verlobten Tommy herrscht, bleibt vorerst jedoch ungewiss.

Während die Beauty sich um die gemeinsame Tochter kümmert, konzentriert sich ihr Liebster aktuell auf seinen bevorstehenden Boxkampf. Für diesen zog er zuletzt sogar aus dem gemeinsamen Haus im britischen Cheshire aus. Laut Molly-Mae sei Bambi der Grund dafür. Ihr Spross mache Tommy "weich" und bringe ihn "aus der Boxer-Mentalität raus", erklärte sie in einem YouTube-Vlog.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Getty Images Tommy Fury, Boxprofi

