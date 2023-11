Matthias Schweighöfer reagiert auf "Wetten, dass..?"-Panne

Am Samstagabend verabschiedete sich Thomas Gottschalk (73) mit einer letzten Show für immer als Wetten, dass..?-Moderator. Mit dabei war natürlich auch eine Reihe von echten Superstars. Neben Helene Fischer (39) und Cher (77), nahm auch Matthias Schweighöfer (42) auf der wohl berühmtesten TV-Couch Deutschlands Platz. Doch dabei unterlief dem sonst so professionellen Thomas ein kleines Missgeschick: Er nannte den "Army of Thieves"-Darsteller beim falschen Namen. Matthias nimmt Thomas' Fehler mit Humor.

"Gute Nacht, ihr Lieben und Grüße an Thomas. Euer Lieblingsschauballer Matthias Schweinsteiger!", schreibt der Schauspieler zu einem Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Bild liegt Matthias sichtlich erschöpft auf der "Wetten, dass..?"-Couch. Es scheint, als sehe der 42-Jährige den Fauxpas der Showlegende nicht ganz so eng. Während der Show ließ er es unkommentiert, nachdem Thomas ihn mal eben auf "Matthias Schweinsteiger" umgetauft hatte. Offenbar wollte er es sich dann aber doch nicht nehmen lassen, noch einmal humorvoll auf das Ganze einzugehen.

Die Fans im Netz feiern Matthias für seine Reaktion. Während ein User "das ist so lustig" schreibt, lobt ein anderer seine Selbstbeherrschung: "Haha, genial! Ja, das hast du ganz souverän überhört." Aber es scheint, als hätte die Panne vor einem Live-Millionenpublikum auch für einige Lacher gesorgt zu haben. "Grüße auch an Bastian Schweinsteiger!", kommentiert ein Zuschauer.

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere der zweiten "You Are Wanted"-Staffel

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de