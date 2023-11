Robert Pattinson nicht hot genug als Edward in "Twilight"?

Er bringt die Herzen aller seiner Fans zum Schmelzen! Dem Schauspieler Robert Pattinson (37) war der große Durchbruch mit seiner Rolle als Edward Cullen in der Twilight-Saga gelungen. Mittlerweile konnte er durch weitere erfolgreiche Hollywood-Auftritte sein Können unter Beweis stellen. Zuletzt spielt er sogar die Hauptrolle in der "Batman"-Verfilmung. Beinahe macht Roberts Aussehen ihm aber einen Strich durch die Rechnung!

Im Podcast von "Watchalong" offenbart Catherine Hardwicke (68), die Regisseurin der Vampir-Reihe, ein Geheimnis. "Als Robert zu mir nach Hause kam, hatte er einen schwarzen Pony und sein Haar war durcheinander. Er hing die ganze Zeit in einer Kneipe ab", verrät sie. Doch Catherine war der festen Überzeugung gewesen, dass sie das gute Aussehen von Robert zum Vorschein bringen könne. Deswegen hatte sie dem Studio damals erklärt: "Habt ihr seine Wangenknochen gesehen? Wir machen ein Umstyling mit den Haaren und allem! Er wird anfangen zu trainieren und er wird wunderschön sein!"

Wie sehr diese Rolle Roberts Leben verändert hatte, betonte der Hollywood-Star zuletzt. So sei er vor seiner Rolle in "Twilight" ohne finanzielle Mittel gewesen und er konnte sich nicht mal ein Bett leisten. So verriet der Schauspieler: "Es gab eine Zeit, in der das einzige Möbelstück, das ich besaß, ein aufblasbares Boot war."

Action Press / Hollywood Picture Press Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

