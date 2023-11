Sofia Vergara erneut turtelnd mit Justin Saliman gesichtet

Ist Sofia Vergara (51) wieder vom Markt? Die Schauspielerin und Joe Manganiello (46) gaben im vergangenen Juli bekannt, dass sie nach sieben gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege gehen. Seitdem hat sich auch einiges bei den beiden getan: Der Magic Mike-Darsteller zeigte sich ein paar Mal mit Caitlin O'Connor (33). Doch auch seine Ex scheint momentan mit jemandem anzubandeln, so wurde sie mit dem Chirurgen Dr. Justin Saliman auf Dates gesichtet – nun auch wieder: Sofia wirkt total happy an Justins Seite.

Die beiden genossen ein romantisches Dinner in einem Restaurant in Los Angeles. Dort ließ einer der anderen Gäste sie nicht aus den Augen und verriet Daily Mail: "Während des Essens konnten sie die Hände nicht voneinander lassen. Sie knutschten und küssten sich ständig." Doch nach dem Dinner war es nicht getan, denn auch auf der Rückfahrt im Auto wirkten der Chirurg und die Modern Family-Darstellerin total verliebt. Das zeigen Bilder, die dem Blatt vorliegen: Die beiden kommen aus dem Kichern gar nicht mehr heraus.

Sofia und Justin sollen sich mittlerweile auch schon gut kennen. "Obwohl Sofia erst seit Kurzem mit Justin ausgeht, sind sie sich in den letzten Wochen schon ziemlich nahegekommen", hatte ein Insider gegenüber der Us Weekly ausgeplaudert. Der Chirurg falle definitiv in das Beuteschema der gebürtigen Kolumbianerin.

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2022

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara im August 2014

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de