Taylor Swift fühlt sich mit Travis freier als mit Ex Joe!

Taylor Swift (33) kann ihre Liebe endlich in aller Öffentlichkeit ausleben! Monatelang wurde über eine Romanze der Sängerin und des NFL-Stars Travis Kelce (34) spekuliert. Ein Kuss bestätigte schließlich zweifellos die Liebe der beiden. Mit ihrem Ex Joe Alwyn (32) hatte sich die "Love Story"-Interpretin dagegen eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dass das mit Travis nicht so ist, freut Taylor angeblich ungemein!

"Mit Taylors Ex Joe war es so privat", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly. Die beiden seien nie gemeinsam vor die Tür gegangen und draußen herumgelaufen. Stattdessen haben sie die Zeit auf ihren Anwesen in Nashville oder Rhode Island verbracht. "Mit Travis ist sie freier und kann ihr ganzes Leben teilen und das liebt sie", fügt der Informant noch hinzu.

Aufgrund ihrer Karrieren ist es den beiden Berühmtheiten jedoch nicht immer möglich, sich zu sehen. "Travis und Taylor sind so verliebt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass sie es hassen, getrennt zu sein", erzählte eine Quelle zuvor gegenüber OK!. Aus diesem Grund greifen die beiden Turteltauben auf FaceTime zurück und zählen die Tage, bis sie endlich wieder vereint sind.

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

