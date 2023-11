Wow! Dieter Bohlen ist seiner Carina seit 17 Jahren treu

Dieter Bohlen (69) und Carina Walz passen zusammen wie die Faust aufs Auge! Seit mittlerweile 17 Jahren ist der Poptitan schon an seine Carina vergeben. Mit ihr hat der einstige Modern-Talking-Sänger sogar zwei gemeinsame Kinder. Im Gegensatz zu seinen früheren Beziehungen mit Nadja Abd el Farrag (58) oder Verona Pooth (55) heiratete er seine Liebste nie – dafür macht er ihr anderweitig ein Liebesgeständnis: Dieter hat seine Carina in 17 Jahren nicht ein Mal betrogen!

Anlässlich der letzten Sendung von "Wetten, dass..?" sprechen die Stars mit Bild über Geheimnisse, von denen bislang noch nichts bekannt ist. Der 69-Jährige überrascht: "Wetten, dass Sie noch nicht wussten, dass ich seit 17 Jahren nicht fremdgegangen bin und ich die meiste meiner Zeit an der Börse verbringe?" Damit dürfte der DSDS-Juror wohl einigen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen haben – Dieter war seiner Carina nämlich immer treu.

Nach so vielen gemeinsamen Jahren ist das Paar noch immer nicht verheiratet. Im RTL-Interview ließ sich der sechsfache Vater ein bisschen in die Karten schauen: "Das kommt vielleicht auch irgendwann." Dieter scheint einer Hochzeit also nicht ganz abgeneigt zu sein. Dennoch betonte er, dass er darin keine Notwendigkeit sehe: "Sachen, die im Gleichgewicht sind und völlig funktionieren – warum muss man da denn irgendwas dran ändern?" Auch Carina habe sich nie wirklich nach einer Trauung gesehnt.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im April 2022

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen im Jahr 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de