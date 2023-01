Nach 17 Jahren: Will Dieter Bohlen seine Carina heiraten?

Plant Dieter Bohlen (68) jetzt doch noch den Schritt vor den Traualtar? Der einstige Modern Talking-Sänger ist seit 17 Jahren in festen Händen. Mit seiner Freundin Carina Walz hat er sogar zwei gemeinsame Kinder. Im Gegensatz zu seinen früheren Partnerinnen Nadja Abd el Farrag (57) oder Verona Pooth (54) hat er die gelernte Hotelkauffrau jedoch nicht geheiratet. Ist eine Hochzeit mit Carina für Dieter generell ausgeschlossen?

Die Moderatorin Frauke Ludowig (59) fragte das Paar im RTL-Interview, ob es sich inzwischen das Jawort gegeben habe. Daraufhin antwortete der sechsfache Vater: "Das kommt vielleicht auch irgendwann." Dieter scheint einer Hochzeit also nicht ganz abgeneigt zu sein. Dennoch betonte er, dass er darin keine Notwendigkeit sehe: "Sachen, die im Gleichgewicht sind und völlig funktionieren – warum muss man da denn irgendwas dran ändern?" Auch Carina habe sich nie wirklich nach einer Trauung gesehnt.

Die 39-Jährige ist auch ohne Trauschein überglücklich mit dem DSDS-Juror: "Wir ergänzen uns in Allem. Er ist zum Beispiel, was man nicht vermutet, zu Hause, in der Familie der ruhige Part, der Ausgleich, der Schlichte." Die Influencerin mit libyschen Wurzeln sei in Sachen Familie, Erziehung und Kinder hingegen der südländisch emotionale Part: "Bei mir knallt auch schon mal die Tür."

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2022

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de