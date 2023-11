"Alle verarscht": Djamila Rowe rechnet mit Ex-BFF Yvonne ab!

Ihre Freundschaft ist wohl Geschichte! Einst waren Djamila Rowe (56) und Yvonne Woelke (42) beste Freundinnen. Die Schauspielerin begleitete ihre BFF sogar mit ins Dschungelcamp. Doch in Australien wendete sich das Blatt, als Yvonne beschuldigt wurde, eine Affäre mit Iris Kleins (56) Mann Peter (56) gehabt zu haben. Beide bestreiten das bis heute. Aber Djamila scheint das anders zu sehen – und sie spricht jetzt Klartext.

In ihrer Instagram-Story meldet sich Djamila zu Wort und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sie werde immer wieder gefragt, ob sie glaube, dass Yvonne und Peter auch weiterhin eine Affäre haben. "Meine klare Antwort ist [...]: Ich glaube, da läuft was und ich glaube, wir werden alle verarscht", stellt die amtierende Dschungelkönigin klar. Für eine hat Djamila aber wärmere Wort übrig: Iris! Die sitzt aktuell mit Peter im Promi Big Brother-Container fest: "Ich finde das gut, so wie sie sich gibt und ich finde das gut, wie Peter und Iris mittlerweile miteinander umgehen."

Schon bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" konfrontierte Djamila Yvonne über Zuschauerfragen mit ihrer Annahme und schrieb: "Warum habe ich das Gefühl, belogen zu werden?" Yvonne schien irritiert. Auf die Frage, ob die beiden keine Freunde mehr seien, antwortete sie: "Doch, eigentlich schon. [...] Leute lassen sich ja auch beeinflussen von anderen Menschen."

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Djamila Rowe, Realitystars

Action Press / Bieber, Tamara Yvonne Woelke im November 2023

