Cathy Hummels erntet herbe Kritik für "Traumschiff"-Auftritt

Das Traumschiff sticht wieder in See – und mit von der Partie ist dieses Mal unter anderem Cathy Hummels (35)! Die Ex-Frau von Mats Hummels (34) hatte bisher mit der Schauspielerei wenig am Hut, schwärmte aber bereits vor der Ausstrahlung über ihre Rolle auf dem ikonischen TV-Schiff. Über diese unerwartete Besetzung haben die Zuschauer einiges zu sagen. So hart gehen die Fans im Netz mit Cathy ins Gericht!

"Die schlechteste Schauspielerleistung dieses Mal ist für mich Cathy Hummels. Und beim 'Traumschiff' ist die Konkurrenz in der Kategorie riesig", urteilt ein User auf X, ehemals Twitter. Ein anderer schreibt kurz und bündig: "Schlecht, schlechter, Cathy Hummels." Auch der Sender bekommt von einem Zuschauer sein Fett weg: "Dem ZDF ist mittlerweile auch alles scheißegal."

Harte Worte – und das, obwohl ihr Auftritt mehr als knapp bemessen war. Insgesamt war Cathy in dem 90-minütigen Film keine drei Minuten auf der Mattscheibe zu sehen. An Bord sah man die Mama von Ludwig (5) gar nicht: Ihr Charakter Juliane verpasste den Flieger und war im Auto per Videoanruf zu sehen.Sie stand nicht gemeinsam mit ihren Schauspielpartnern vor der Kamera.

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Cathy Hummels bei "Das Traumschiff"

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Deutscher Fernsehpreis 2023

Anzeige

Wie steht ihr zu der Schauspielleistung von Cathy auf dem "Traumschiff"? Mir hat sie gut gefallen. Damit hat Cathy sich keinen Gefallen getan... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de