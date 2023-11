"Größter Spaß": Eva Padberg meldet nach "Masked Singer"-Aus!

Eva Padbergs (43) The Masked Singer-Abenteuer ist vorbei! Seit knapp einer Woche singen Promis nun schon wieder maskiert auf der großen Showbühne und versuchen dabei, ihre Identitäten zu verschleiern. Zwei Masken wurden aber bereits gelüftet: Während unter dem Okapi Sängerin Katja Ebstein verborgen war, sang unter dem Feuerlöscher das Model Eva Padberg. Nun meldet sich Eva erstmals nach ihrer Demaskierung im Netz!

Auf Instagram teilt die Beauty ein Spiegelselfie. Darauf trägt sie noch immer den unteren Teil ihres feuerroten Kostüms. "Was für eine Fahrt! Danke 'The Masked Singer' für den größten Spaß ever!", schreibt Eva zu dem Schnappschuss. Auf weiteren Bildern ist sie hingegen mit dem Kopf des Feuerlöschers zu sehen und posiert gemeinsam mit dem Lulatsch. Mithilfe eines Hashtags nennt sie ihre Maske dabei noch liebevoll "Löschi".

Bloß Rategast Heiner Lauterbach (70) kam der 43-Jährigen auf die Spur. Sein Kollege Álvaro Soler (32) rechnete dagegen mit Stefanie Giesinger (27), während Rate-Queen Ruth Moschner (47) auf Lena Gercke (35) tippte. Sie alle waren sich aber offenbar ziemlich sicher, dass ein Model unter dem Feuerlöscher stecken musste.

ProSieben / Willi Weber Der Feuerlöscher bei "The Masked Singer" 2023

Instagram / thepberg Eva Padberg im November 2023

ProSieben/Willi Weber Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Álvaro Soler – "The Masked Singer"-Jury 2023

