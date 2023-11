Dieser Star steckte bei "The Masked Singer" im Feuerlöscher!

Für einen hat es sich ausgesungen! In der TV-Show The Masked Singer kann es nur einen Gewinner geben, der mit seiner Performance überzeugt. Auch in der heutigen Folge traten verschiedene Prominente gegeneinander in ihren Kostümen an. Bei den Wettkämpfen wurde es eng für den Feuerlöscher und die Marsmaus. Am Ende reichte es nicht für den Feuerlöscher. Dieser Star steckte in dem Kostüm!

Die Entscheidung des Publikums war eindeutig: Der Feuerlöscher wurde aus dem Format gewählt und wurde demaskiert! Mit dem Song "I Love It" von Icona Pop konnte er die Zuschauer nicht von sich überzeugen und muss nun den Heimweg antreten. Doch welcher Promi verbarg sich unter der Maske? Bei der Enthüllung kam Eva Padberg (43) zum Vorschein. Heiner Lauterbach (70) hatte also recht mit seiner Vermutung.

Dem Kiwi war während seines Auftritts eine Panne passiert. Vor laufenden Kameras rutschte ihm die Maske vom Kopf. Das Gesicht unter der Verkleidung konnte zu diesem Zeitpunkt zum Glück noch nicht enthüllt werden und er darf sich in der nächsten Woche wieder beweisen.

Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Alvaro Soler, "The Masked Singer"-Rateteam 2023

Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2023

Der Kiwi bei "The Masked Singer"

