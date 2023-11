Große Überraschung: Er erbt Heino und Hannelores Vermögen!

Sie haben einen Plan. Heino (84) musste zuletzt einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Hannelore Kramm (✝81) ist verstorben. Nachdem sie bereits öfter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war sie vor knapp zwei Wochen an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Mittlerweile steht der Sänger bereits wieder auf der Bühne. Nun verrät Heino, was nach seinem Tod mit Hannelores und seinem Vermögen passieren wird.

Wie der Witwer gegenüber Bild offenbart, haben er und seine Frau bereits vor einiger Zeit festgelegt, was nach ihrem Tod mit ihren Hinterlassenschaften passieren soll. So soll Heinos Sohn, den er aus einer früheren Beziehung hat, nur den Pflichtteil von dessen Vermögen erben. Der gesamte Rest soll an Helmut Werner, den Manager des Schlagerstars gehen: "Es war Hannelores Wille und ist der meinige, dass Helmut nach meinem Tod das Haus erbt und alles, was wir in den letzten Jahren zusammen erarbeitet haben. Das haben wir so vereinbart und steht auch so in Hannelores Testament. Sie liebte Helmut wie einen Sohn."

Zurzeit lebt Heino bei Helmut, dessen Frau und ihrem gemeinsamen Sohn in der Steiermark. Doch das soll sich bald ändern: "Wir werden im nächsten Frühjahr alle zusammen in unser Kitzbüheler Haus ziehen, weil wir eine gewachsene Familie geworden sind. Allein könnte ich nicht in das Haus zurückgehen, da würde ich verrückt werden", erklärt der "Blau blüht der Enzian"-Interpret die anstehenden Pläne.

Heino, Sänger

Heino mit seiner Frau Hannelore

Helmut Werner, Manager von Heino, mit seiner Frau Nicole

