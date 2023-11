Hochzeit mit Chris Evans: Alba Baptista präsentiert Klunker

Das ist mal ein Ring! Chris Evans (42) und Alba Baptista (26) sollen im November 2022 angefangen haben, sich zu daten. Dann ging alles ganz schnell: Im Herbst dieses Jahres läuteten die Hochzeitsglocken. Gleich zwei Zeremonien gab es – eine in den USA und eine in Portugal. Der Marvel-Star machte die Eheschließung sogar schon offiziell. Und nun präsentiert Alba ihren Fans auch ihren prächtigen Ehering.

Bei Instagram teilt Alba die Bilder ihres Fotoshootings für die GQ Men of the Year Awards. Auf einem Bild, auf dem sie ein Buch vor ihr Gesicht hält, liegt der Fokus auf ihrem glitzernden Ring. Der Verlobungsring scheint gänzlich aus Diamanten zu bestehen: In der Mitte glänzt ein riesiger weißer Stein, der von vielen kleineren umgeben ist. Der dezente Ehering geht darunter fast unter. Ihr Fans sind ganz angetan von dem neuen Schmuckstück. "Dein Ring sieht unglaublich aus", schwärmt eine Userin in den Kommentaren und ein anderer meint: "Liebe den Ehe- und Verlobungsring!"

Anders als seine Frau äußerte Chris sich zur Heirat mit Alba. "Es war wirklich, wirklich toll. Wir hatten zwei Zeremonien, eine an der Ostküste und eine in Portugal. Meine Frau ist Portugiesin. Yay, Portugal", freute der 42-Jährige sich im Interview mit US Magazine. Damit bestätigte er auch erstmals die Heirat.

Getty Images Alba Baptista im März 2023

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

