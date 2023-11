Nervös? Marlene Lufen verspricht sich bei Promi-BB-Auftakt!

Auch bei Marlene Lufen (52) ist die Vorfreude offenbar riesig! Vor wenigen Minuten startete endlich die neue Staffel von Promi Big Brother. Die Moderatoren Jochen Schropp (44) und Marlene begrüßten die TV-Zuschauer im Studio und erklärten die ersten Details zu den Promis und der kommenden Zeit im Container. Doch dabei verhaspelte sich Marlene bei der Moderation direkt – und das belustigt die Fans!

Als Marlene das diesjährige Preisgeld erklären will, sagt sie anstelle von 100.000 Euro zunächst aus Versehen 100 Euro – und das sorgt für einige Lacher auf X. "Das Preisgeld von 100 Euro. Marlene ist schon wieder in gewohnter Bestform", "Schon im ersten Satz hat sich Marlene versprochen. Herrlich!" und auch "Marlene kann noch immer keinen Satz fehlerfrei aufsagen", amüsieren sich beispielsweise drei User auf der Nachrichtenplattform.

Aber auch ein anderes Thema sorgt im Netz direkt für hitzige Diskussionen – in diesem Jahr findet die Show nämlich ohne Live-Publikum statt. "Ohne Publikum fehlt Promi BB echt was. Das wirkt zu steril", beschwert sich beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer meint hingegen: "Das hat was – ohne Live-Publikum und dieses nervige Geklatsche."

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, TV-Moderatorin

SAT.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen im "Promi Big Brother"-Container 2023

SAT.1 / Nadine Rupp Marlene Lufen und Jochen Schropp

