Shirin David gegen Gottschalk: Hinter wem stehen die Fans?

In der letzten Folge Wetten, dass..? kam es zum Schlagabtausch zwischen Shirin David (28) und Showmaster Thomas Gottschalk (73). Der Moderator ließ durchblicken, er habe die "Bitches brauchen Rap"-Interpretin nicht für eine Feministin gehalten. Shirin bot ihm die Stirn und kritisierte direkt auf der Couch seinen Standpunkt zum Thema Feminismus. Promiflash hat nachgefragt: Shirin oder Thomas – hinter wem stehen die Zuschauer?

Was denken die Fans also über den Schlagabtausch? In der Promiflash-Umfrage [Stand: 27. November, 08:10 Uhr] gaben nur 24,6 Prozent der Teilnehmenden (2.368 Votes) an, das Gespräch zwischen Thomas und Shirin als unangenehm empfunden zu haben. Ganze 75,4 Prozent (7.256 Votes) hingegen fanden es stark, wie die Rapperin ihre Meinung zum Ausdruck gebracht hatte. Es ist also recht deutlich zu erkennen, wo die Sympathien liegen.

Die Stimmen im Netz untermauern dieses Ergebnis. "Ich glaube, es hat ihm noch nie jemand die Stirn geboten bisher öffentlich. Das hast du so gut gemacht!", lobt ein Fan die Rapperin auf Instagram. "Schlagfertig. So lieben wir Miss Babsi", schwärmt ein anderer User. Doch es gibt auch kritische Stimmen. "Peinlicher und respektloser Auftritt", kommentiert ein Zuschauer.

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass.. ?"

Getty Images Helene Fischer, Shirin David

Getty Images Thomas Gottschalk "Wetten, dass...?" 2023

