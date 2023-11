Das ist dran an den Beauty-OP-Gerüchten um Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence (33) ist seit über einem Jahrzehnt eine Größe in der Filmbranche. Sie fiel zu Beginn besonders durch ihre lustige und natürliche Art auf. Doch seit ihrer ersten großen Rolle in "Die Tribute von Panem" ist einiges passiert. In letzter Zeit ist dem aufmerksamen Fan eine gewisse Veränderung an dem Hollywood-Star nicht entgangen. War sie etwa beim Beauty-Doc? Jetzt äußert sich Jennifer selbst zu den Gerüchten!

Für das Interview Magazine spricht die Schauspielerin nun mit Freundin Kylie Jenner (26) über die Vermutungen und erzählt, sie habe einen neuen Visagisten in ihrem Team. "Ich nenne ihn einen Schönheitschirurgen, denn seit ich mit ihm zusammenarbeite, glaubt jeder, ich hätte etwas machen lassen", amüsiert sich Jennifer. Ihr Gesicht habe sich außerdem durch das Altern verändert. "Ich hatte keine Augenoperation. Ich trage Make-up", verteidigt die "Silver Linings"-Darstellerin ihren neuen Look.

Kylie pflichtet ihrer Freundin bei, dass es erstaunlich sei, was das richtige Make-up bewirken kann. Auch um den "The Kardashians"-Star ranken sich seit Jahren einige OP-Gerüchte, die sie jedoch konsequent verneint. "Ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen", gibt Kylie im Gespräch mit Jennifer zu – das sei aber alles gewesen.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Vorstellung der Schaufensterdekoration von Saks und Dior, 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2011

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de