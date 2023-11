Fremdknutschen: Drama bei "Are You The One?"-Edda und Ryan

Doppelmoral bei Are You The One?. Zwischen den Kandidaten Edda und Ryan bahnte sich zu Beginn der Show bereits eine kleine Romanze an. Die beiden Singles hatten sichtlich Gefallen aneinander gefunden, wollten es jedoch langsam angehen. Doch jetzt könnte es bereits aus und vorbei sein. In Folge drei wurde fleißig geknutscht – und Eddas Verhalten passt Ryan so gar nicht!

Im Gespräch unter vier Augen gesteht Ryan Edda, dass er Nachzüglerin Lina geküsst hat. Er wolle Edda jedoch weiterhin kennenlernen: "Das war dumm von mir." Die Berlinerin ist sichtlich verwirrt, betont jedoch, dass sie kein Problem mit seiner Knutscherei habe. "Ich hoffe halt, dass du auch nicht sauer bist auf mich, wenn ich was tue", deutet sie an, denn auch Edda hat etwas zu beichten. Als sie schließlich zugibt, dass sie selbst bereits fremdgeküsst hat und das auch noch mit dem selbst ernannten Womanizer Martin, steht Ryan der Schock ins Gesicht geschrieben.

"Ich bin ja jetzt selber nicht besser gewesen, aber sie hätte mir das echt früher sagen können", beschwert sich Ryan schließlich im Interview. Auch dass sein neuer Konkurrent ausgerechnet Martin sei, stößt bei ihm auf Unverständnis: "Das fühlt sich an wie ein Downgrade." Auch Mit-Kandidat Kevin bestätigt, Edda habe gerade einen Porsche gegen einen Opel mit Motorschaden getauscht. Der Automobilkaufmann zieht daraufhin harte Konsequenzen und bestätigt in der Matching Night, dass sie nun für ihn abgeschrieben sei.

