Harte Worte von Sohn: Jennifer Aniston steht Brad Pitt bei

Brad Pitt (59) erhält Rückendeckung. In den vergangenen Wochen häufen sich die Schlagzeilen über den Hollywoodstar. Denn zuletzt tauchten ältere Postings seines Sohnes Pax Thien Jolie-Pitt auf – in diesen hatte der 19-Jährige vor einigen Jahren heftig gegen seinen Vater geschossen und ihn unter anderem als "schrecklichen und verachtenswerten Menschen" beleidigt. Harte Worte, die auf Brad einprasseln. In dieser Zeit steht ihm eine Frau besonders bei – seine Ex Jennifer Aniston (54).

Wie ein Insider gegenüber OK! berichtet, sei Jen aktuell der Fels in der Brandung für Brad. "Jen war sehr besorgt um Brad und hat sich sofort an ihn gewandt", schildert die Quelle. Die Schauspielerin habe gefürchtet, dass ihr Verflossener nach den Attacken seines Sohnes verzweifelt sein könnte. "Von jemandem, der ihm sehr am Herzen liegt, auf diese Weise angegriffen zu werden, wird ihm das Herz gebrochen haben", sei Jennifers Sorge gewesen.

Der ehemaligen Friends-Darstellerin ist die Freundschaft zu ihrem Ex sehr wichtig. Eine erneute Romanze steht aber offenbar nicht im Raum – das hatte Jennifer zumindest 2021 in einem Interview betont: "Brad und ich sind Kumpels."

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei den SAG-Awards 2020

Getty Images Jennifer Aniston, Los Angeles, Kalifornien

