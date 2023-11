Kaum Gäste: Steffen Henssler muss zwei Restaurants schließen

Ob Steffen Henssler (51) enttäuscht ist? Der Promikoch ist nicht nur für sein Geschick in der Küche bekannt. Bereits seit vielen Jahren ist er regelmäßig auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Er machte nicht nur in Shows wie Kitchen Impossible oder Grill den Henssler eine gute Figur, sondern forderte bei "Schlag den Henssler" unterschiedliche Kandidaten zum Duell. Nun muss er jedoch mit einer Niederlage umgehen: Zwei von Steffens Restaurants sind pleitegegangen.

In den vergangenen Jahren baute sich Steffen vor allem mit Sushi-Restaurants eine Marke auf. Doch die Lokale "Happi by Henssler" in Bremen müssen jetzt ihre Tore schließen – und das nach nicht einmal einem Jahr. Steffens Bruder Peter erklärt dem Weser Kurier: "Für unser ja noch junges Gastro-Konzept Happi haben sich die beiden Bremer Standorte als nicht passend erwiesen." Offenbar bleibt Abend für Abend der große Gästeansturm aus, sodass sich die Sushibars nicht rentieren. Ein zweiter Versuch sei in der Hansestadt erst mal nicht geplant.

Sein Sieg in der zehnjährigen Jubiläumsfolge "Grill den Henssler" dürfte Steffen aber ein Trost sein. Immerhin konnte er die anderen Promis mit 115 zu 107 Punkten schlagen. Auch wenn die Stars um Oliver Pocher (45) und Mirja Boes (52) es ihm nicht leicht machten, gingen die meisten Punkte des Abends auf das Konto des Sternekochs. Den Gewinn spendete der Sender an "Wir helfen Kindern".

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler" im August

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler, TV-Koch

Grill den Henssler, VOX Der Cast der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

