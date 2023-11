Piers Morgen entlarvt Lüge in Omid Scobies neuem Royal-Buch

Damit hat Omid Scobie wohl nicht gerechnet. Mit seinem neuen, aber noch nicht erschienenen Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" sorgt der Journalist derzeit für ordentlich Aufruhr. Denn er enthüllt ein royales Geheimnis nach dem anderen und geht nicht zimperlich mit der Königsfamilie um. Doch nun deckt Piers Morgan (58) auf, dass eine von Omids Geschichten wohl gar nicht wahr ist!

Denn auch der Moderator wird in Omids Buch erwähnt. Unter anderem heißt es, er habe mehrmals mit Königin Camilla (76) telefoniert. Auf X wettert Piers ordentlich gegen den Autor: Er sei wegen dieser Behauptung verärgert, denn das entspreche nicht der Wahrheit. Er habe nicht "ein einziges Telefongespräch" mit der Frau von König Charles (75) geführt. "Er ist ein Lügner", schimpft der TV-Star. Auch habe Omid behauptet, dass Herzogin Meghan (42) in seiner Show als "Pinocchio" bezeichnet wurde, worauf Camilla ihm telefonisch dankte: "Ich hatte zu der Zeit überhaupt nichts mit Königin Camilla zu tun."

Omids Buch sorgt auch bei Prinz Harry (39) und seiner Frau für Unmut. Ursprünglich wurde der 42-Jährige als Meghans Sprachrohr betrachtet, wovon er heute Abstand nimmt. Aber auch das royale Ehepaar distanzierte sich nach den ersten Veröffentlichungen. Ein Journalist erklärte gegenüber Daily Mail, dass die beiden nichts mit dem Buch zu tun haben und nicht damit in Verbindung gebracht werden wollen.

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, Moderator

Anzeige

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Biograf von Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de