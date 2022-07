Nach drei Kindern Schluss: Anne Wünsche plant Sterilisation

Anne Wünsche (30) plant neue Schritte in Sachen Familienplanung und Verhütung! Im Oktober verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Der kleine Sávio Elio hat endlich das Licht der Welt erblickt. Damit ist die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin frischgebackene Dreifach-Mama – denn den Mami-Alltag ist sie durch ihre Töchter Juna und Miley bereits gewöhnt. Nun verriet Anna: Sie möchte definitiv keine weiteren Kids mehr haben!

Via Instagram gewährte Anne ihren Followern am Donnerstag einen Einblick in ihren Alltag und verriet, dass ihr ein Frauenarzttermin bevorstehen würde. Der Grund: Anne möchte sich einem operativen Eingriff unterziehen, um in Zukunft unfruchtbar zu werden. "Ihr wisst ja, dass ich definitiv kein Kind mehr möchte, also drei reichen", stellte sie klar und fügte hinzu, dass sie sich deshalb am Liebsten sterilisieren lassen würde. Bevor sie sich für den Eingriff entscheidet, wolle sie sich jedoch vorerst ausführlich beraten lassen.

Bereits vor wenigen Tagen verriet Anne bereits gegenüber Promiflash, dass es für sie eine große Herausforderung werden würde, ihren Job und ihre Familie künftig mit drei Kids unter einen Hut zu bekommen – denn auch wenn ihre Mädels bereits ziemlich selbstständig sind, fängt die stolze Mami mit Baby Savió trotzdem wieder ganz von vorne an.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Könnt ihr Annes Begründung für eine Sterilisation nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de