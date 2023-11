"Bauer sucht Frau"-André plant schon Leben mit seiner Julia

Bei André und Julia wird es offenbar immer ernster! Der Milchbauer hat die Projektmanagerin im Rahmen der Bauer sucht Frau-Hofwoche zu sich eingeladen. Auf seinem Betrieb haben die beiden schon so einiges unternommen. Sie lachen viel und flirten miteinander, was das Zeug hält. André hat sogar schon einen Kosenamen für seine Auserwählte. Nun plaudern sie auch über ihre gemeinsamen Zukunftspläne!

In der aktuellen Folge der Kuppelshow zeigt André Julia seinen Strohboden. "Hier fange ich jetzt bald an, umzubauen – vielleicht für uns zwei gemeinsam?" Seine Hofdame muss daraufhin lächeln und staunt: "Wahnsinn! Also hier hätte man auf jeden Fall genug Platz." Für sei es überhaupt nicht abwegig, sich vorzustellen, eines Tages mit dem 33-Jährigen dort oben zu wohnen.

Vielleicht bekommen die beiden ja auch noch Zuwachs. "Auf die 100 Quadratmeter machen wir drei Räume. Ein Raum ist schon mal weg für ein Schlafzimmer. Dann sind noch zwei hier übrig... Ich sag mal, ich bin jetzt in einem guten Alter und ich möchte gerne mal eine Familie gründen und der wäre dafür angedacht", erklärt André. Auch Julia hat einen Kinderwunsch. Für sie eilt es aber nicht.

André und Julia bei "Bauer sucht Frau"

Julia und André, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

André und Julia beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

