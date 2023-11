Bruststraffung: Kim Gloss ist unglücklich mit dem Ergebnis!

Kim Gloss (31) ist unglücklich. Die Influencerin ist ein großer Fan von Beauty-Eingriffen. Im April legte sie sich nach der Geburt ihrer Tochter erneut unters Messer – eine Bruststraffung musste her. Die Operation überstand sie gut und auch die Schmerzen schien sie auszuhalten. Doch Monate später stimmt offenbar etwas nicht: Kim ist mit dem Ergebnis ihrer Brust-OP so gar nicht zufrieden.

"Ich bin leider nicht zu 100 Prozent happy", gesteht sie ihren Fans in einer Instagram-Story. Wo genau das Problem liegt, könne sie nicht genau sagen. Optisch gefallen ihr die frischen Brüste zwar schon, aber die Narben bereiten ihr Sorgen. Wenige Wochen nach dem Eingriff habe sie einen Knoten entdeckt, der zwar gutartig gewesen sei, aber entfernt werden musste, erzählt Kim. Die zurückgebliebenen Narben seien bis heute nicht ganz verheilt: "Es kann ja echt nicht angehen, nach acht Monaten, dass es so gerötet ist." Sie wolle die Ursache jetzt abklären lassen.

Noch wenige Tage nach der OP meldete Kim sich bei ihren Followern und zeigte sich guter Dinge. "Mir geht es, wie ihr vielleicht sehen könnt, echt super. Von Tag eins an bin ich eigentlich fit", erzählte sie in einer Story. Zu dem Zeitpunkt war alles noch sehr geschwollen. Schmerzen plagten sie aber nur in der rechten Brust.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de