Jürgen Milski vermutet, Iris Klein will Peter zurückhaben!

Will Iris Klein (56) ihre Ehe etwa doch noch nicht aufgeben? Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin sitzt seit vergangener Woche im Promi Big Brother-Container fest – mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56). Zwischen den beiden kam es bereits zu der ein oder anderen Auseinandersetzung, doch eine Versöhnung ist bisher noch nicht in Sicht. Doch das scheint wohl Iris' Plan zu sein: Jürgen Milski ist der Meinung, sie will ein Liebescomeback mit Peter!

Das verrät der 60-Jährige im exklusiven Interview mit Promiflash. "Ich habe im Haus das Gefühl gehabt, dass Iris gerne Peter zurückhaben möchte", meint Jürgen (60). Für Peter sei das Thema aber gegessen: "Der will sich jetzt nur noch scheiden lassen. Das hat er auch gesagt.[...] Also er hat eine ganz andere Lebensplanung, da spielt Iris keine Rolle mehr."

Dass Iris das Trennungsdrama in das "Promi Big Brother"-Haus getragen hat, findet Jürgen generell daneben. Das habe er der 56-Jährigen auch von Anfang an deutlich gemacht. "Pass auf, ich habe überhaupt kein Problem mit dir als Person, aber ich habe ein ganz großes Problem mit dem Grund, warum du hier bist. Du willst das weiter öffentlich ausschlachten und von sowas bin ich überhaupt kein Fan", habe er seiner Mitbewohnerin gesagt.

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Nadine Rupp Jürgen Milski, Reality-TV-Bekanntheit

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

