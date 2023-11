Kylie Jenner fliegt heimlich zu ihrem Timothée nach London!

Kylie Jenner (26) möchte zu ihrem Liebsten! Die The Kardashians-Bekanntheit und der Schauspieler Timothée Chalamet (27) sollen seit über einem halben Jahr zusammen sein. Ihre Beziehung haben die beiden bisher noch nicht bestätigt. Dennoch zeigten sich der Realitystar und der "Little Women"-Darsteller bereits knutschend in der Öffentlichkeit! Derzeit hält sich Timothée für die Weltpremiere seines neuen Films "Wonka" in London auf. Nun soll Kylie heimlich dorthin geflogen sein, um Timothée zu unterstützen!

So unentdeckt blieb die Milliardärin dann doch nicht: Ein Fan hatte ihren Flug mit ihrem Privatjet vor dem großen Ereignis getrackt und festgestellt, dass sie nach London fliegt. Am Dienstagabend wurde sie dann auf der Afterparty von "Wonka" gesichtet. Eine Quelle berichtete gegenüber Daily Mail: "Kylie hielt sich auf der Party sehr bedeckt und ging dann mit Timothée in einen privaten Raum, um mit ihm alleine zu feiern. Sie waren das Gesprächsthema der Party!"

In seinem neuen Film verkörpert Timothée die Rolle des jungen Willy Wonka. Teil des Casts sind auch weitere Hollywood-Stars wie Hugh Grant (63), Olivia Colman (49) und Rowan Atkinson (68). Der Film kommt rechtzeitig zur Weihnachtszeit am 8. Dezember in die Kinos.

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

ActionPress/LMK Timothée Chalamet als Willy Wonka in "Wonka", 2023

