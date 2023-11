Serena Williams postet süßes Kuschelbild mit ihrer Tochter

Serena Williams (42) schwebt im Mutterglück! Vor einigen Monaten wurde die erfolgreiche Tennisspielerin erneut Mama. Nach Töchterchen Olympia durften sie und ihr Ehemann Alexis Ohanian (40) die kleine Adira in der Familie willkommen heißen. Die beiden Töchter sind der ganze Stolz des Paares. Regelmäßig postet die Sportlerin süße Bilder von ihrer Familie im Netz. Jetzt teilt Serena einen neuen niedlichen Schnappschuss von sich und Adira.

Auf X postet die 42-Jährige das süße Selfie. Auf dem Foto liegt die schlafende Adira auf Serenas Brust. Beide sind in eine gepunktete, dunkle Decke eingewickelt. Liebevoll schmiegt die 42-Jährige ihren Kopf an den ihres Sprösslings. "Das macht mich so glücklich", schreibt die stolze Mama zu dem Bild.

Wie ihr Alltag mit Baby abläuft, zeigte Serena erst vor wenigen Tagen. Auf TikTok postete die Profi-Sportlerin ein Video, in dem sie zu Hause sitzt und sich seufzend beim Abpumpen von Muttermilch zeigt. "Wie mein Leben wirklich ist... Es ist nicht so glamourös, wie ihr denkt...", betitelte sie den Clip.

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Familie, August 2023

Anzeige

Getty Images Serena Williams bei den 54. NAACP Image Awards in Pasadena, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de