Neues "Suits"-Spin-off offiziell: Ist Herzogin Meghan dabei?

Suits geht tatsächlich weiter – mit Herzogin Meghan (42)? Vor ihrer Heirat mit Prinz Harry (39) war die ehemalige Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle in der Anwaltsserie bekannt. 2019 endete das Format mit der neunten Staffel. Bisher war ungewiss, ob es weitergeht. Auch um einen neuen Ableger wurde bereits spekuliert. Nun bestätigt die Produktion endlich, dass "Suits" zumindest ein Spin-off bekommt – und das vielleicht sogar mit Meghan!

Wie unter anderem Deadline berichtet, verkündet die Universal-Produzentin Beatrice Springborn auf einer Branchenkonferenz, dass ein neuer "Suits"-Ableger in Planung sei. "[Die neue Staffel] wird die gleiche Energie und die gleichen gut aussehenden Leute haben wie das Original", erklärt Beatrice. Sie bestätigt zwar nicht, dass Charaktere aus der Mutterserie wieder auftreten, schließt es aber auch nicht aus. So könnte auch für Meghan der Weg in das Spin-off geebnet sein. Immerhin verließ ihr Charakter nur das Universum und wurde nicht gänzlich herausgestrichen, sodass sie durchaus zurückkehren könnte.

Ob Meghan auch in ihre alte Serie zurückkehren möchte, ist allerdings unklar. Vermutet wird allerdings, dass die Herzogin von Sussex in jeden Fall wieder ins Rampenlicht möchte. Die Filmkomponistin Nicole Russin-McFarland meinte zwar, dass sie gute Chancen in Hollywood haben wird. Doch sie müsse dafür "Arbeit leisten, die ihr Respekt einbringt", so die Musikerin zu The Mirror.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Getty Images Der Cast von "Suits"

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2016

