Übler Fehler im Royal-Buch: Autor Omid Scobie ist frustriert

Omid Scobie erhitzt mit seinem Buch die Gemüter! Seit Kurzem ist das neue Werk "Endgame" des selbsternannten Royal-Experten auf dem Markt. Neben den zahlreichen Enthüllungen über das britische Königshaus beinhaltet es auch einen echten Hammer – denn in der niederländischen Übersetzung kam es offenbar zu einem schweren Fehler, der König Charles III. (75) an den Pranger stellte. Jetzt verteidigt sich der Autor: Omid ist total frustriert!

In der TV-Show This Morning erklärt der 42-Jährige: "Ich bin genauso frustriert wie alle anderen auch!" Er beteuerte zudem, keinen Namen in dem Buch genannt zu haben – ebenso wenig sei er mit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) befreundet, über die er in der Lektüre schreibt. "Ich habe noch nie ein Buch eingereicht, in dem ihre Namen vorkommen. Ich kann nur über meine Version sprechen", versichert er.

Doch worum geht es? In einem Interview mit Oprah Winfrey (69) hatten Harry und Meghan enthüllt, dass es unter den Royals eine Diskussion gegeben habe, wie dunkel die Hautfarbe ihres Sohnes Archie Harrison (4) werden würde. Laut der niederländischen Übersetzung soll Charles diese Debatte angeführt haben.

Getty Images König Charles im September 2023

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Biograf von Prinz Harry

GettyImages König Charles III. und Herzogin Meghan

