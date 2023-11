Welcher Star beim Promi-Büßen fällt bei den Fans durch?

Wer nervt am meisten? Aktuell stellen sich bei Das große Promi-Büßen wieder einige Promis ihren vergangenen Fehltritten. In der dritten Folge mussten beispielsweise Mike Cees und Christin Okpara (27) in die Runde der Schande. Dort zeigte vor allem der Ex von Michelle Monballijn überhaupt keine Reue. Doch musste bereits die Koffer packen und abreisen. Doch wie stehen die übriggebliebenen Stars bei den Zuschauern da?

In der vierten Folge, die heute Abend im TV über die Bildschirme flimmert, werden Emmy Russ (24) und Jürgen Trovato (61) zu Olivia Jones (54) auf den Beichtstuhl zitiert. Ob die beiden ihre Schandtaten einsehen werden? Vor allem die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin fiel in den vergangenen Folgen durch ihre Zickereien auf. Der TV-Detektiv hält sich hingegen bisher bedeckt. Seine Mitstreiter wie Patrick Romer (28) oder Steff Jerkel (54) fielen da schon eher auf und machten sich beim Publikum nicht gerade beliebt.

Generell flogen im Camp bereits ordentlich die Fetzen. In die Zankereien waren auch bereits Danni Büchner (45) oder Lisha involviert. Yvonne Woelke (42) fällt hingegen kaum auf. Ihre Runde der Schande dürfte für die angebliche Affäre von Peter Klein (56) jedoch aufregend genug gewesen sein.

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

ProSieben / Nikola Milatovic Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

