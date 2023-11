"Billigklamotten": Emmy Russ mobbt Christin wegen Outfits

Geht sie damit zu weit? Beim großen Promibüßen fliegen die Fetzen: Emmy Russ (24) und Christin Okpara (27) liefern sich einen Schlagabtausch nach dem anderen. Auch bei der Nominierungsrunde kommt es zu Beleidigungen zwischen den beiden Frauen. So wirft die Blondine ihrer Gegnerin vor, ihren Style kopiert zu haben und "Billigklamotten" zu tragen. Wie das wohl bei den Zuschauern ankommt? Für ihre Worte wird Emmy jetzt kritisiert.

Auf Instagram diskutieren die Fans über die Szenen, in denen sich die 24-Jährige abfällig über Christins Aussehen äußert. "Bin von Emmy schockiert, dass man jemand so auf ein Outfit reduziert. Umso mehr bin ich positiv überrascht von Christin, wie ruhig sie blieb!", schreibt ein User. Andere sprechen sogar von Mobbing, wie dieser Kommentar zeigt: "[Christin] ist für mich weitaus sympathischer als diese Emmy... Sie weiß, dass sie Fehler gemacht hat, wird aber weiterhin von der Gruppe gemobbt."

Christin hat nicht nur Emmy gegen sich aufgebracht. Nachdem sie sich saven konnte, wetterte sie gegen die anderen Kandidaten. "Mit denen werde ich danach nichts mehr zu tun haben. [...] Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen!", polterte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin.

RTLZWEI Emmy Russ, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juni 2023

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

