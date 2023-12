Antisemitismusvorwürfe: Bianca wird Kanye immer verteidigen!

Immer auf seiner Seite! Kanye West (46) sorgte erst vor wenigen Tagen erneut für Aufregung. Dem Rapper wird vorgeworfen, sich in seinem neuen Song "Vultures" antisemitisch zu äußern. Von all dem Trubel um den Ex von Kim Kardashian (43) bekommt auch seine derzeitige Ehegattin Bianca Censori Wind. Doch all das scheint nicht zwischen dem Liebespaar zu stehen. Vielmehr wird Bianca ihren Kanye wohl immer verteidigen!

Den Antisemitismusvorwürfen ihres Mannes stelle sich die Architektin entschieden entgegen. Ein Insider berichtet gegenüber Daily Mail, dass die Teilzeit-Blondine meine, Kanyes Worte seien "aus dem Zusammenhang gerissen". Die Quelle ist sich sicher: "[Bianca] würde Kanye bis ans Ende dieser Zeit verteidigen", denn sie wisse, dass er weder ein Antisemit noch ein Rassist sei.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die Freunde der Australierin wohl um sie sorgen. Bei ihrer ersten Reise zurück in die Heimat soll die Yeezy-Designerin mit einer Intervention empfangen worden sein. "Ihre Freunde ließen sie genau wissen, wie sie sich fühlen und sagten ihr, dass sie verdammt noch mal aufwachen soll", erzählte eine Quelle dem britischen Nachrichtenjournal.

