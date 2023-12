Neue Staffel "Prominent getrennt": Diese Paare treten an!

Prominent getrennt geht in eine neue Runde – und auch in diesem Jahr sind wieder Paare dabei, die für ordentlich Stress in der Villa der Verflossenen sorgen können. Wie RTL bekannt gibt, sind unter anderem Michelle Monballijn und Ex Mike Cees dabei. Die einstigen Sommerhaus-Bewohner trennten sich nach einem krachenden Affären-Drama. Ebenso brisant können Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni werden: Die beiden beendeten ihre Beziehung mit jeder Menge verletztem Stolz bei Temptation Island V.I.P..

