65 Jahre alt: Sharon Stone fühlt sich so heiß wie noch nie!

Sharon Stone (65) ist mehr als zufrieden mit ihrem Äußeren! 1992 wurde die Schauspielerin über Nacht zum Weltstar – und zwar mit ihrer Rolle im Erotik-Thriller "Basic Instinct". Klar, dass die damals 34-Jährige nach dieser Performance zum absoluten Sexsymbol aufstieg. Inzwischen ist die US-Amerikanerin 65 Jahre alt. Mit dem Älterwerden hat sie gar kein Problem – im Gegenteil: Heute fühlt sich Sharon sogar viel heißer als in jüngeren Jahren!

Im Podcast "Ladygang" stellt sie klar, dass sie sich zu "Basic Instinct"-Zeiten gar nicht so sexy gefühlt habe, wie man sie wahrgenommen habe – heute sei das aber ganz anders. "Ich glaube, ich bin jetzt heißer als jemals zuvor", freut sich Sharon. Auch die öffentliche Meinung würden zeigen, dass sie immer noch total begehrt sei: "Ich habe jetzt genauso viele Leute, die mit mir schlafen wollen, wie früher auch." Die Annahme, dass man in seinen 60ern niemandem mehr gefalle, sei ein Irrglaube.

Im Alter hat Sharon allgemein ein ganz neues Selbstbewusstsein gewonnen. "Du bist besser im Bett, du bist ein besserer Freund, es macht mehr Spaß, mit dir abzuhängen, du bist interessanter… Du bist eigentlich in allem besser, weil du einfach mehr Erfahrung in allem hast", stellt sie klar. Auch in Sachen Männer sei die zweifach Geschiedene viel anspruchsvoller geworden.

