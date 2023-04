Zeitlose Schönheit: Sharon Stone bezaubert im Glitzerkleid

Sharon Stone zeigt sich wieder von ihrer besten Seite! Der Schauspielerin war 1992 mit dem Erotikthriller "Basic Instinct" der große Durchbruch gelungen. Seitdem gehört die 65-Jährige zu den erfolgreichsten Frauen Hollywoods. Mit ihren Red-Carpet-Looks zog sie in ihrer rund 40 Jahre langen Karriere schon einige Blicke auf sich – so auch jetzt wieder. In einem funkelnden Abendkleid beweist Sharon nun: Sie hat es immer noch drauf!

Am Freitag fand in Los Angeles die Women Making History Awards Gala statt – und auf der Gästeliste stand auch Sharon. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posierte die "Casino"-Darstellerin auf dem roten Teppich der Veranstaltung. Für das Event schmiss sie sich auch extra in Schale: Ihr cremefarbenes Abendkleid war mit zahlreichen goldenen Diamanten an der Taille verziert, was ihren durchtrainierten Körper besonders in Szene setzte. Den edlen Look rundete die Beauty mit einer gemusterten Tasche ab.

Sharon schien sich bei dem Event etwas ablenken zu wollen – privat macht sie gerade nämlich eine ziemlich schwere Zeit durch: Im Februar war ihr jüngerer Bruder Patrick ganz plötzlich verstorben. "Es ist wirklich viel. [...] Ich versuche einfach jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Ich muss einfach versuchen zu verstehen", hatte sie der Zeitung vor wenigen Tagen berichtet.

Sharon Stone beim Filmfestival in Cannes 2022

Sharon Stone im März 2023

Sharon Stone und ihr Bruder Patrick

