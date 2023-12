Fans wussten es: Er war die "The Masked Singer"-Marsmaus!

Ein weiterer Promi ist entlarvt! Am heutigen Abend fand die dritte Liveshow von The Masked Singer statt und die verkleideten Promis gaben ihre Gesangskünste erneut zum Besten. In den vergangenen beiden Shows wurden bereits Katja Ebstein und Eva Padberg (43) rausgewählt und musste sich demaskieren. Heute hatten die Zuschauer wieder die Wahl und einer ist raus: Dieser Promi steckte unter der Marsmaus!

Zum Schluss wackelten der Kiwi, die Eisprinzessin, der Mustang und die Marsmaus. Der Kiwi und die Eisprinzessin konnten sich aber zuerst sichern und die anderen beiden mussten zittern. Eine Maske hatte allerdings die wenigsten Stimmen: die Marsmaus. Daraufhin zeigte diese seine Identität: Unter der Marsmaus steckte tatsächlich Jenke von Wilmsdorff (58)! Damit haben die Zuschauer aber schon gerechnet...

Zuvor hatten sowohl die Jury, bestehend aus Ruth Moschner (47), Álvaro Soler (32) und The Bosshoss, als auch die Fans ihre Tipps abgegeben. Viele waren sich sicher, dass die Marsmaus Jenke ist, da er in der ersten Woche in der Jury gesessen hatte und an dem Abend auch die Marsmaus gefehlt hatte.

ProSieben / Willi Weber Der Mustang bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Marsmaus von Staffel neun

ProSieben/Willi Weber Jenke von Wilmsdorff bei "The Masked Singer"

