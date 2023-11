North West würde lieber bei ihrem Vater Kanye West leben!

Da ist wohl jemand ein Papakind! Kim Kardashian (43) und ihr Ex-Mann, der Rapper Kanye West (46) sind seit Ende 2022 geschieden. Zusammen haben sie vier Kinder. Ihre älteste Tochter North West lebt ebenso wie ihre Geschwister bei ihrer Mutter Kim. Das passt der 10-Jährigen aber offensichtlich gar nicht. Denn Kim gesteht nun, dass North lieber bei ihrem berühmten Vater wohnen würde!

In einer aktuellen Folge ihrer Realityshow The Kardashians schüttet Kim ihrer älteren Schwester Kourtney Kardashian (44) das Herz aus. Immer, wenn ihre älteste Tochter Zeit mit ihrem Vater verbracht habe, sei sie davon überzeugt, dass er der Beste sei. "Er hat alles im Griff. Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst. Er lebt in einer Wohnung", erklärt die Unternehmerin. North würde dann zu weinen anfangen und ihre Mutter fragen, wieso sie keine Wohnung habe.

Kourtney, die selber von dem Vater ihrer drei Kinder getrennt wohnt, beruhigt Kim. Ihre Kinder würden sich ebenfalls so verhalten, wenn sie von ihrem Vater Scott Disick (40) zurückkommen würden. "Ich habe das Gefühl, dass alles auf den Elternteil fällt, der mehr involviert ist", spekuliert die Poosh-Gründerin.

Kim Kardashian und ihre Tochter North West, Februar 2022

Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Kim und Kourtney Kardashian, Reality-TV-Stars

