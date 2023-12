"Masked Singer"-Maske verrutscht: Moderator witzelt darüber!

Jetzt greifen sie den Fauxpas auf! In der vergangenen Woche passierte in der Liveshow von The Masked Singer eine Panne: Bei dem Auftritt vom niedlichen Kiwi rutschte ihm seine Maske für kurze Zeit vom Kopf und die Zuschauer glaubten daraufhin, Uwe Ochsenknecht (67) darunter erkannt zu haben. Bislang schwieg der Sender dazu. Jetzt macht Moderator Matthias Opdenhövel (53) Witze über das Missgeschick!

In der heutigen Liveshow von "The Masked Singer" greift der Moderator die vergangenen Geschehnisse auf. "Wir haben Security, Sichtschutzwände, getönte Wände, Kameras [...] und dann fliegt während eines Auftritts dem Kiwi die Mütze vom Kopf!", witzelt Matthias vor dem Auftritt und fügt hinzu: "Ich sage euch, da werden Köpfe rollen – sind schon!" Weiterhin fahren aber alle so fort, als wäre das Missgeschick nicht passiert und als würde niemand wissen, wer unter dem Kostüm steckt.

Nur für wenige Sekunden war das Gesicht des "Masked Singer"-Kandidaten zu erkennen gewesen. Doch kurz darauf kursierten bereits Screenshots im Netz, die auf den Promi schließen lassen: "Ganz klar, Uwe Ochsenknecht", schrieb etwa ein Zuschauer auf X zu einem Foto des Fauxpas'.

