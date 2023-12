Nach häuslicher Gewalt: Keke Palmer verschiebt Anhörung

Keke Palmer (30) und ihr Ex Darius Jackson durften dieses Jahr ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Allerdings überschatten seither schlimme Vorwürfe das Familienglück: Die Schauspielerin warf dem Vater ihres Sohnes häusliche Gewalt vor und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen den Sportler. Eigentlich sollten die Vorwürfe in den kommenden Tagen in einer Anhörung geklärt werden – Keke bittet das Gericht aber nun, den Termin zu verschieben!

Laut Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, möchten die "Nope"-Darstellerin und ihr Ex ihre Probleme im Rahmen einer Mediation lösen. Der Gerichtstermin war eigentlich für den 5. Dezember angesetzt – er soll jetzt verschoben werden, bis das Ex-Paar seine Konflikte lösen konnte. Die einstweilige Verfügung, die am 9. November in Kraft trat, bleibt so lange bestehen.

Erst kürzlich spielte die 30-Jährige in ihrem Podcast "Baby, This is Keke Palmer" auf ihre Beziehung mit Darius an: "Die Frauenfeindlichkeit traf mich mit voller Wucht." Vor dem Einstieg in das Datingleben hatte sie angenommen, dass die meisten Männer nett zu ihren Frauen seien.

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson

Instagram / keke Darius Jackson und Keke Palmer im Februar 2023

