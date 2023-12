Nach U17-WM-Sieg: Bastian Schweinsteiger feiert das Team!

Er ist stolz auf den Nachwuchs! Am Samstag musste sich die U17-Fußballnationalmannschaft in ihrem wohl wichtigsten Auftritt auf dem Rasen beweisen: Sie spielten bei der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in Indonesien gegen Frankreich um den Weltmeistertitel. Nach dem Elfmeterschießen brachten die Jungs den Pokal nach Hause: Deutschland wurde Weltmeister. Nun meldet sich ein ganz besonderer Gratulant zu Wort: Bastian Schweinsteiger (39) feiert den Fußballnachwuchs!

Auf Instagram postet der Ex-Kicker ein Foto, auf dem er vor dem Fernseher steht. Während sich auf dem Bildschirm im Hintergrund die siegreiche Mannschaft glücklich in die Arme fällt, jubelt der Weltmeister von 2014 mit einer zufriedenen Siegerpose und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Der Stolz auf den sportlichen Nachwuchs steht ihm dabei deutlich ins Gesicht geschrieben. Dazu schreibt Basti: "Jawohl, da ist das Ding. Ihr seid den letzten Schritt gegangen. Was für ein Wahnsinns-Finale! Glückwunsch an die DFB-Junioren!"

Bereits vor dem Spiel wurde dem Juniorenteam prominente Unterstützung versprochen: Mario Götze (31) drückte ihnen die Daumen. "Es ist der Anfang und ich bin überzeugt, dass viele Jungs aus unserer U17 eine großartige Zukunft vor sich haben. Ich glaube an euch. Ihr schafft das", ermutigte der Fußballprofi die jungen Kicker.

Bastian Schweinsteiger, August 2008

Nationalspieler Fayssal Harchaoui bei der U17-Weltmeisterschaft in Jakarta

Mario Götze bei der Fußball-WM 2014

