Vermögen von 64 Millionen: Sie ist die reichste Spielerfrau!

Ihr macht keiner den Thron streitig! In der Welt des Fußballs sind nicht nur großartige Talente wie Cristiano Ronaldo (38), Lionel Messi (36) und Bastian Schweinsteiger (39) sehr berühmt – auch die Frauen an ihrer Seite erfreuen sich weltweiter Bekanntheit. Sie sind mitunter Models, Unternehmerinnen oder Moderatorinnen, haben eine eigene erfolgreiche Karriere und machen viel Geld. Doch eine toppt sie alle: Weltweit ist Victoria Beckham (49) die reichste Spielerfrau!

Wie sich in einem The Sun-Ranking herausstellt, hat sich die britische Designerin im Laufe der Jahre ein Vermögen von umgerechnet rund 64 Millionen Euro aufgebaut. Doch das selbstverständlich nicht allein durch ihre Rolle als Spielerfrau von keinem Geringeren als David Beckham (48). Denn schon vor ihrer Beziehung mit dem Fußballstar hat sich Victoria als Mitglied der Spice Girls eine Fanbase aufgebaut und die ersten Scheine einkassiert. Ihre effektivste Einnahmequelle ist jetzt jedoch ihre eigene Modemarke, mit der sie sich in der Fashionbranche einen Namen gemacht hat.

In der im Oktober erschienenen Netflix-Dokumentation ihres Mannes ist die Familienmutter ebenfalls zu sehen. Fans feierten sie dort für ihren Humor und ihre Intelligenz. Einem Insider zufolge soll die Überlegung im Raum stehen, auch eine Doku über das Leben von Victoria zu produzieren.

Victoria David Beckham posieren 2005

Victoria Beckham bei den People's Choice Awards 2018

David und Victoria Beckham bei der Premiere ihrer Doku "Beckham"

