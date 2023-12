"100 Kilo geknackt": Kobe Mahoni hat viel Gewicht verloren!

Kobe Mahoni feiert seinen Erfolg. Der YouTuber und seine Frau Mone Mahoni (25) machen aktuell einiges durch: Sie hegen einen großen Kinderwunsch. Allerdings kann die Influencerin aufgrund einer Krankheit nicht so einfach schwanger werden, weshalb sie sich aktuell einer Kinderwunschbehandlung unterziehen muss. Trotzdem bleibt das Paar stark und versucht, sein Leben zu leben. Nun kann Kobe einen Erfolg abseits der Familienplanung feiern: Er hat extrem abgenommen!

Auf Instagram teilt der YouTuber eine Fotocollage, auf der er einmal in seiner aktuellen Version zu sehen ist und einmal vor seiner Abnehmreise. Zudem postet er noch weitere Bilder, die ihn vor seinem Gewichtsverlust zeigen. "Hi, ich bin Kobe, 1,95 Meter groß und wiege 99 Kilogramm! Ihr habt richtig gelesen: Ich habe die 100 Kilo geknackt und bin nun offiziell zweistellig", schreibt er zu den Aufnahmen und merkt an: "Es war ein harter und langer Weg." Wie viel Gewicht er allerdings insgesamt verloren hat, verrät er bislang nicht.

Vor allem seine Frau Mone ist begeistert. "Ich bin so stolz auf dich", kommentiert sie Kobes Beitrag und fügt ihren Worten ein Herz-Emoji hinzu. "Wow, Glückwunsch", gratuliert YouTube-Kollegin Kisu (32). Auch Tim Johnson reagiert darauf: "Wahnsinn, Bro."

Instagram/ kobemahoni Kobe Mahoni, YouTuber

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni, YouTuber

Instagram / kobemahoni Kobe und Mone Mahoni im November 2023

