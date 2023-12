Deswegen wollte HealthyMandy nach Rios Tod noch ein Baby!

Das vergangene Jahr war für HealthyMandy und FitnessOskar nicht einfach. Die beiden Influencer müssen den Tod ihres ersten gemeinsamen Sohnes Rio verkraften. Der Kleine war nur wenige Monate nach seiner Geburt an einer seltenen Autoimmunerkrankung verstorben. Doch das Paar gibt die Hoffnung nicht auf: Im September verkündete die 28-Jährige, erneut schwanger zu sein. Das ist der Grund, warum Mandy und Oskar sich erneut für Nachwuchs entschieden haben!

In ihrer Instagram-Story beantwortet Mandy nun die Frage eines Fans, was sie überzeugt habe, nach Rios Tod noch ein zweites Kind zu bekommen. "Wir wollten immer viele Kinder haben", erzählt die Fitness-Influencerin. Als Rio erkrankt sei, habe sich das Ehepaar zunächst keine Gedanken mehr um weitere Kinder gemacht. Zu groß waren wohl die Sorgen. Doch ihr sei auch klar geworden, dass sie sich das Leben nicht mehr vorstellen könne, ohne sich als Mama aktiv um ihren Nachwuchs zu kümmern. Rio gerate dabei natürlich nicht in Vergessenheit: "Wir sind Eltern eines wunderbaren Engels."

Das Baby von Mandy und Oskar scheint sich derzeit prächtig zu entwickeln. Erst kürzlich gab die Influencerin, die sich aktuell im zweiten Trimester befindet, ihren Fans ein süßes Update über ihre Schwangerschaft.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy während ihrer Schwangerschaft 2022

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskars Arme vor einem Bild ihres Babys Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys positiver Schwangerschaftstest vor Rios Grab

