Zweites Trimester: Wie entwickelt sich HealthyMandys Baby?

Neuigkeiten zu HealthyMandys Schwangerschaft! Derzeit erwartet die Fitness-Influencerin ihr zweites Baby. Nachdem ihr erstes Kind Rio nur wenige Monate nach der Geburt verstorben war, wurde der Social-Media-Star im September erneut schwanger. Seitdem geben sie und ihr Ehemann FitnessOskar regelmäßig Updates zum Verlauf der Schwangerschaft. Aktuell befindet sich die 29-Jährige im zweiten Trimester. Jetzt verrät Mandy, wie sich ihr Baby bisher entwickelt.

In ihrer Instagram-Story teilt Mandy ein Foto von einem Ultraschallbild. Dazu schreibt sie: "Unser kleines Wunder ist aktuell 6,7 cm groß und wächst jetzt innerhalb der nächsten Woche auf 14,7 cm – es verdoppelt sich so schnell." Zusätzlich präsentiert die blonde Schönheit ihre deutlich sichtbare Babykugel in einem Boomerang. "Ganz viel Liebe im Bauch", betitelt sie die schöne Momentaufnahme.

Ob es sich bei ihrem Baby um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, weiß das Paar bisher noch nicht. Die Enthüllung des Geschlechts wollen sich die beiden für einen ganz besonderen Moment aufheben. Mandy verkündete vor einigen Wochen im Netz, dass sie und Oskar eine süße Gender-Reveal-Party veranstalten wollen.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Innfluencer

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

