Jeremy Allen White und Rosalía sind Hand in Hand unterwegs!

Bestätigen sie damit jetzt etwa die Liebesgerüchte? Bereits vor wenigen Tagen berichtete ein Insider, dass Jeremy Allen White (32) nach seiner Trennung von seiner Frau Addison Timlin wieder frisch verliebt sein soll: Der US-amerikanische Schauspieler soll im Moment die spanische Sängerin Rosalía (31) daten. Jetzt verdichten sich die Hinweise auf die neue Romanze: Jeremy und Rosalía sind bei einem Spaziergang Hand in Hand unterwegs!

Auf diesen neuen Fotos, die jetzt unter anderem People vorliegen, wirken der "Shameless"-Darsteller und die "Con Altura"-Interpretin total vertraut: Während eines Spaziergangs durch die sonnige Metropole Los Angeles halten Jeremy und Rosalía Händchen. Die beiden haben jetzt also offenbar kein Problem mehr damit, ihre Liebe auch in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Jeremy und Rosalía kennen sich allerdings schon etwas länger. Ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly, dass der Schauspieler und die Musikerin vor ihrer Beziehung gut befreundet waren. "Am Anfang waren sie nur Freunde, aber in der letzten Zeit ist es zwischen ihnen romantisch geworden", erklärte der Informant.

Getty Images Rosalía im September 2023 in Paris

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Rosalía bei den Billboard Music in Women Awards in Kalifornien, März 2023

