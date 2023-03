Safiyya Vorajee verbindet besonderes Band mit toter Tochter

Safiyya Vorajee (35) ist ihrem verstorbenen Kind für immer ganz nah. Im April 2021 mussten die dunkelhaarige Beauty und ihr damaliger Partner Ashley Cain (32) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Tochter Azaylia verstarb im Alter von nur acht Monaten. Die Kleine war an Leukämie erkrankt. Seit ihrem Tod teilt die Mama im Netz auch immer wieder emotionale Zeilen für ihr Kind. Nun erzählte Safiyya, dass sie ihre Tochter auf ewig bei sich trage.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 35-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem die kleine Maus zu sehen ist. "Azaylia, meine Heldin", begann Safiyya unter dem Post. Die Mama fuhr fort, dass ihre Tochter ihr wunderschöner Schutzengel sei, der über sie wache. "Die Zellen, die in meinem Körper weiterleben, sind du – daraus ziehe ich meine Kraft, es gibt mir wirklich Trost zu wissen, dass ich dich immer noch so nah bei mir habe", teilte sie weiter. Anschließend erklärte Safiyya, dass während der Schwangerschaft einige Zellen des Fötus in den Blutkreislauf der Mutter gelangen. "Das ist so magisch. Ein Band, das niemals gebrochen werden kann", schwärmte sie.

Anlässlich des zweiten Geburtstags ihres Nachwuchses hatte Safiyya ihm bereits in liebevoller Weise gedacht. Damals teilte sie ein kurzes Video, in dem Ashley und sie kurz vor der Geburt zu sehen sind. "Ich lag so lange in den Wehen und wurde am nächsten Morgen gesegnet, als ich meine Tochter zur Welt brachte, mein Baby, mein Held, mein Diamant", hatte sie dazu geschrieben.

