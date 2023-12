Zu groß: Jeff Bezos kann nicht im Hafen von Florida anlegen!

Das passt nicht! Einer der neuesten Schätze von Amazon-Chef Jeff Bezos (59) macht Probleme. Der Unternehmer besitzt eine der größten Segeljachten, die es gibt. Doch groß heißt nicht immer gut. Zuerst passte seine Koru nicht unter eine Brücke in den Niederlanden durch und jetzt kann das knapp 120 Meter lange Prachtstück nicht am Hafen in Florida anlegen. Jeffs Megajacht ist einfach zu groß!

Das Schiff des Milliardärs kann aufgrund seiner Länge nicht neben den anderen hochwertigen Jachten im Hafen ankern. Wie New York Times berichtet, musste die Jacht in den industriellen Teil von Port Everglades verlegt werden. Dort hat sie nun einen Platz neben riesigen Öltankern und Containerschiffen.

Ob Jeff und Lauren Sánchez (53) ihre Verlobung auf der Koru gefeiert haben? Die beiden sind seit 2019 ein Paar. Vor Kurzem ging er vor seiner Herzensdame auf die Knie. Die dazugehörige Feierlichkeit soll auf einer luxuriösen Jacht an der italienischen Amalfiküste stattgefunden haben.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Jahr 2023

