Nach Lukas: Darum lud "Bauer sucht Frau"-Carolin Marcel ein

Warum entschied sie sich noch mal um? Bei Bauer sucht Frau möchte Carolin die große Liebe finden. Beim Scheunenfest entschied sie sich schließlich für Bewerber Lukas – doch schnell wurde den beiden klar, dass es zwischen ihnen nicht matchen wird. Stattdessen lud die Pferdewirtin Lukas' einstigen Kontrahenten Marcel ein, um mit ihm in die zweite Hofwoche zu starten. Im Promiflash-Interview erklärt Carolin jetzt ihren Sinneswandel!

"Er war mir beim Scheunenfest schon sympathisch, allerdings war er teilweise noch sehr zurückhaltend, was rückblickend wahrscheinlich an der Nervosität [...] lag – deswegen wollte ich ihn doch noch mal näher kennenlernen", verrät die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Doch warum gab sie Marcel nicht schon von Anfang an eine Chance? "Ich habe einige Folgen 'Bauer sucht Frau' geguckt und fand den 'Zickenterror' und das Buhlen um Aufmerksamkeit einfach, kurz gesagt, blöd [...]. Deswegen wollte ich nur einen Mann auf meinem Hof haben, um mich auch auf ihn und unser Kennenlernen konzentrieren zu können", so Carolin.

Die Fans hingegen finden Carolins nachträgliche Einladung kritisch. Bei einer Promiflash-Umfrage gaben 73,9 Prozent der Teilnehmer an, nicht zu glauben, dass es bei den beiden funken wird – immerhin hätte sich die Blondine schon beim Scheunenfest für Marcel entscheiden können. 26,1 Prozent glauben hingegen, dass es bei Carolin und dem Hufschmied noch etwas werden könnte.

RTL Carolin und Lukas, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

RTL Carolin, Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Marcel, Lukas, Martin und Stefan

RTL "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Carolin

