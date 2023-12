Ihr habt abgestimmt: Dieser Star soll Promi BB gewinnen!

Wer soll auf dem Siegertreppchen stehen? Seit mehr als zwei Wochen wohnen die Stars im Promi Big Brother-Container und stellen sich Challenges, um das Preisgeld von 100.000 Euro einsacken zu können. Heute steht das große Finale an. Einen Platz dafür haben sich Matthias Mangiapane (40), Peter Klein (56), Yeliz Koc (30), Marco Strecker (21) und Paulina Ljubas (26) gesichert. Welcher Promi wird siegen? Die Promiflash-Leser haben einen Favoriten...

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 04. Dezember, 17:45 Uhr] sehen die meisten Leute Yeliz als Siegerin! Sie bekam 2.977 (36,7 Prozent) von insgesamt 8.110 Stimmen. Sehr dicht dahinter liegt TikTok-Star Marco mit 2.549 Votes, was 31,4 Prozent entspricht. Peter ist auf Platz drei mit 1.515 Stimmen, hinter ihm Paulina mit 771 Votes. Die wenigsten sehen Matthias auf dem Siegertreppchen – nur 298 Personen voteten für ihn.

Yeliz scheint also am besten bei den Promi-BB-Fans anzukommen. Aber auch bei ihren ehemaligen Mitbewohnern hat die 31-Jährige einen guten Eindruck hinterlassen. Dominik Stuckmann (31) sieht sie nämlich auch auf dem ersten Platz, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ich bin weiterhin Team Yeliz. Ich finde, sie ist eine supertolle Frau mit dem Herz am rechten Fleck. Deswegen gönne ich ihr den Sieg."

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Yeliz Koc, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

SAT.1 Die "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de