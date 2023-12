Jünger als er: So sollte Peter Kleins neue Partnerin sein!

Peter Klein (56) scheint ganz genau zu wissen, was er will! Anfang des Jahres wurde dem gelernten Maler eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (42) nachgesagt. Daraufhin trennte sich seine Ehefrau Iris Klein (56), mit der er 20 Jahre lang verheiratet war, von Peter. Seitdem scheint der Schlagersänger als Single durchs Leben zu gehen. Wie die neue Frau an seiner Seite sein sollte, wisse Peter bereits ganz genau – nämlich jünger!

Wie begeisterte Zuschauer via Livestream auf Joyn am Wochenende mitverfolgen konnten, kam der 56-Jährige im Container von Promi Big Brother mit Dominik Stuckmann (31) und Marco Strecker (21) auf das Thema Liebe zu sprechen: So gab Peter zu, dass seine Traumfrau um die 40 Jahre alt sein sollte – eine Dame in seinem Alter komme nicht mehr infrage. "Die sind zu träge, haben kein Interesse mehr an irgendwas und wollen nur noch spazieren gehen. Da habe ich keinen Bock drauf", erklärte er.

Ein Comeback mit seiner Ex scheint für Peter dementsprechend ausgeschlossen zu sein, denn Iris ist genauso wie ihr Noch-Ehemann 56 Jahre alt. Doch wie steht es um Iris und das Aufleben alter Gefühle? Ihre ehemalige Promi-BB-Mitbewohnerin Manuela Wisbeck (40) hat eine klare Meinung. So verrät sie nach ihrem Exit in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show": "Ich denke, und meine Vermutung ist, dass Iris Peter noch liebt! Ich merke das immer wieder, wenn ich so sehe, wie sie Peter anguckt." Die Schauspielerin glaube, dass Iris noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen hat.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Anzeige

Sat.1 Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de